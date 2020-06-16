İçişleri Bakanlığı: İkisi turuncu, ikisi gri kategoride toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin turuncu, 2'sinin gri kategoride arandığı belirlendi" açıklamasında bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 13'ü yakalandı. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.