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“İçişleri Bakanlığı, Hayır Partisi’nin kuruluşunu yavaşlatıyor”

AKP'li bakanların eski danışmanı Tuna Bekleviç, Hayır Partisi kuracağını açıklamıştı

06 Şubat 2017 21:56

Hayır Partisi kuracağını açıklayan Tuna Bekleviç, İçişleri Bakanlığı’nın parti kuruluş sürecini yavaşlattığını söyledi.  Bekleviç, parti kuruluş belgelerinin İçişleri Bakanlığı’na teslim edildiğini ancak “teslim alındı belgesi” verilmediğini ifade etti.

Egemen Bağış ve Mehmet Müezzinoğlu gibi bakanların da geçmişte danışmanlığını yapmış olan Bekleviç’in açıklaması şöyle:

İç İşleri Bakanlığı Genel Sekreterliği teslim aldığı Hayır Partisi kuruluş evraklarına ilişkin alındı belgesini vermemiştir. Kurucularımıza evraklarımızın Bakanlığın görüşüne sunulacağı ifade edilmiştir. 

Türkiye'de siyasi partilerin nasıl kurulacağı yasalarda son derece açıktır. Bu yasaların hiç bir yerinde siyasi parti kuruluşunda Bakanlık görüşü veya onayı gibi bir madde bulunmamaktadır.

Hayır Partisi'nin bu yasal girişimindeki yavaşlatma prosedürü referandum sürecinin ne kadar adil yürütülebileceğine dair oldukça olumsuz bir işaret ve başlı başına referandumda neden "Hayır" dememiz gerektiğinin bir kanıtıdır.

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