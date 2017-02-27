T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı: FETÖ'den gözaltına alınan 855 kişiden 48'i tutuklandı

"Son 1 hafta içerisinde ülke genelinde 36 terörist etkisiz hale getirildi"

27 Şubat 2017 13:52

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içinde 'FETÖ'den gözaltına alınan 855 kişiden 48'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, "Son 1 hafta içerisinde ülke genelinde 36 terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 178 operasyonun gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 321 kişinin gözaltına alındı, bunlardan 32'si tutuklandı. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 kişi de gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 855 kişinin gözaltına alınarak, bunlardan 48'i tutuklandı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 18 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 18'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 12'si teslim olan olmak üzere toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi.

ETİKETLER

İçişleri BakanlığıFETÖgözaltıtutuklandı855 kişi4836 terörist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24