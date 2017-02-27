İçişleri Bakanlığı: FETÖ'den gözaltına alınan 855 kişiden 48'i tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içinde 'FETÖ'den gözaltına alınan 855 kişiden 48'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, "Son 1 hafta içerisinde ülke genelinde 36 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 178 operasyonun gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 321 kişinin gözaltına alındı, bunlardan 32'si tutuklandı. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 kişi de gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 855 kişinin gözaltına alınarak, bunlardan 48'i tutuklandı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 18 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 18'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 12'si teslim olan olmak üzere toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi.