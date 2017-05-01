İçişleri Bakanlığı: FETÖ operasyonlarında bir haftada 2331 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, jandarma ve polis özel harekat, jandarma komando birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurları tarafından bölücü terör örgütüne yönelik 579 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238 kişi gözaltına alındı.

Yabancı teröristle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları değerlendiren 43 zanlı yakalandı.

'FETÖ' ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı oldukları öne sürülen 2 bin 331 kişi gözaltına alındı.

Sol terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 zanlı da güvenlik güçlerinin operasyonlarında yakalandı.

Yurt genelindeki son bir haftadaki operasyonlarda 38 terörist etkisiz hale getirildi, 11 terörist teslim oldu, 16 örgüt üyesi yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yeni nesil lazer güdümlü SA-18 füzesi ile 42'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 52 silah, patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton malzeme, 114 el bombası ile 9K111 Fagot model anti-tank füzeatara ait olduğu değerlendirilen ikişer tetik ve dürbün mekanizması ele geçirildi. Güvenlik güçleri, 21 el yapımı patlayıcı ile teröristlerce kullanılan 34 sığınağı imha etti.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 70 ilde düzenlenen 556 operasyonda, 827 kilogram esrar, 164 kilogram eroin, 18,5 kilogram kokain, 21 kilogram metamfetamin, 1 kilogram afyon sakızı,12,8 kilogram sentetik uyuşturucu ve 38 bin 457 kök Hint keneviri ile 25 bin 263 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince 818 bin 284 paket kaçak sigara ile 92 bin 836 litre akaryakıta el konuldu. Bu operasyonlarda 840 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Düzce, Adana, Kırşehir, Tokat, Elazığ, Aydın, Gaziantep, Trabzon ve Hakkari'de sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 43 kişi yakalandı.

Yurt genelinde beşinci "huzur operasyonu"

Emniyet ve asayişi devam ettirmek, vatandaşların hak ve hürriyetleriyle can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik yurt genelinde beşinci kez "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 71 bin 705 personelin katıldığı uygulamada, 633 bin 772 kişi, 192 bin 748 araç ve 20 bin 865 iş yeri kontrol edildi. Uygulama sonucu 501 kişi gözaltına alındı, 11 bin 307 araç ve bin 856 iş yerine yasal işlem uygulandı, 3 milyon 2 bin 414 lira ceza kesildi, 114 silah, 3,6 kilogram uyuşturucu, 20 bin 233 paket kaçak sigara, 3 bin 190 litre kaçak motorin, 469 litre kaçak içki ve 53 tarihi eser ele geçirildi.

Si̇ber suçlarla mücadele

Si̇ber suçlarla mücadelede kapsamında güvenlik güçleri, 'FETÖ', PKK ve IŞİD gibi terör örgütleri başta olmak üzere terör propogandası yapan, bu örgütleri öven, bunlarla iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sürükleyen, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğü ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 350 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen 117 kişiden 31'i gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadelede ise 336'sı denizlerde olmak üzere 2 bin 84 kaçak yakalandı, 50 organizatör hakkında gözaltı işlemi uygulandı.