İçişleri Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde bar, gece kulübü, pavyon ve diskotekler kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelindeki tüm pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibarıyla geçici süreliğine faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.



İllere gönderilen ek genelge ile Koronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.



Genelgede; 'Koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri' olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10:00 itibarıyla geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı' belirtildi.



Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.