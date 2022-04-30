T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-5 operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu

30 Nisan 2022 11:58

İçişleri Bakanlığı, “Eren Abluka-5 şehit j. uzm.çvş. İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığını; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “Eren Abluka-5 şehit j. uzm.çvş. İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

içişleri bakanlığıFatih Berkay Akgün
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24