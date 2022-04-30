İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-5 operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, “Eren Abluka-5 şehit j. uzm.çvş. İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığını; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “Eren Abluka-5 şehit j. uzm.çvş. İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."