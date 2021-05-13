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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir özel harekat polisi şehit

13 Mayıs 2021 23:04

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: 

“Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” 

 

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