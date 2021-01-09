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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

09 Ocak 2021 18:48

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir."

 

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