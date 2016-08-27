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İçişleri Bakanlığı: Bombalı saldırıda kusurumuz yok, tazminat sebepsiz zenginleşmeye neden olur!

HDP mitingine yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti

27 Ağustos 2016 21:45

Diyarbakır’da HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden Lisa Çalan’ın İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davada ilginç bir savunma yapıldı. Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada savunma veren İçişleri Bakanlığı, tazminat talebinin "sebepsiz zenginleşmeye" neden olacağını iddia etti.

Evrensel'in haberine göre, bakanlık 5 kişinin yaşamını yitirdiği 400 kişinin yaralandığı mitingde yaşanan ihmallere değinmeyerek, polisin yeterli önlem aldığını savundu. Davanın “Hukuki dayanaktan yoksun” olduğunu ve reddedilmesini ileri süren Bakanlık, iki bacağını kaybeden Lisa Çalan’ın uğradığı manevi zararda idarenin “kusuru” olmadığını iddia ederek tazminat talep edilmesini ise “sebepsiz zenginleşmeye” neden olacağı şeklinde bir savunma ile reddedilmesini talep etti.

 

5 kişi yaşamını yitirmişti

 

HDP’nin Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda 5 Haziran 2015’te düzenlediği ve yüz binlerce kişinin katıldığı mitinge yapılan iki ayrı bombalı saldırıda Ramazan Yıldız, Necati Kurul, Şehmuz Kaçan, Civan Arslan ve Ali Türkmen adlı yurttaşlar yaşamını yitirdi, 400’ü aşkın kişi ise yaralandı.

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