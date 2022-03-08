İçişleri Bakanlığı: Birimlerimizde çalışan kadın sayısı 6 yılda 19 bin kişi arttı

İçişleri Bakanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi bakanlık bünyesinde çalışan kadın personel sayısını açıkladı. Açıklamaya göre bakanlık bünyesindeki birimlerde çalışan kadın sayısı 6 yılda 19 bin 45 kişi artarak 47 bin 838’e çıktı. Buna göre kadın kaymakam sayısı 2016 yılında 32 iken 2022 yılında 3 kat artışla 101’e çıktı.

İçişleri Bakanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi, bakanlık bünyesinde çalışan kadın personel sayısına ilişkin verileri açıkladı. İçişleri Bakanlığı birimlerinde 2016 yılında çalışan kadın personel sayısı toplam 28 bin 793 iken; 2022 yılında ise 47 bin 838 olduğu belirtildi. 2016 yılında en az kadın personel 16 kişi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda idi, ancak bugün bu sayının 101’e yükseldiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’nın verileri şöyle:

“Kadın Kaymakam sayısı 2016 yılında 32 iken 2022 yılında 3 kat artışla 101’e çıktı.

Benzer tablo, Emniyet Hizmetleri sınıfında da mevcut. Emniyet Hizmetlerinde, 2016 yılında toplam kadın personel sayısı 15 bin 38 iken 2022 yılında 24 bin 413’e yükseldi.

Aynı dönemde, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kadın subay/astsubay artışı yaklaşık 2,5 kat Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki kadın subay/astsubay artışı ise 6 kat oldu. 2016 yılından 2022 yılına; Jandarma Hizmetleri kadın subay/astsubay sayısı 709’dan 2.229’a; Sahil Güvenlik Hizmetleri kadın subay/astsubay sayısı 16’dan 101’e yükseldi.

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde 2016 yılında 422 kadın personel görev yaparken, 2022 yılında bu sayı 3 bin 116’ya yükseldi. 2016 yılında Göç Başkanlığı’nda yüzde 12 olan kadın personel oranı 2022’de yüzde 24’e yükseldi.

AFAD Başkanlığı'nda 2016 yılında 967 kadın personel bulunmaktayken 2022 yılında bu sayı bin 57’ye yükseldi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde de kadın personel sayısında artış sürüyor. 2016 yılında 3 bin 614 olan kadın personel sayısı 2022 yılında 4 bin 470’e yükseldi.

Bağlı kuruluşlardaki gibi Bakanlığımızın Genel İdare Hizmetleri sınıfında da benzer yükselişin olduğu görülüyor. 2016 yılında Genel İdare Hizmetleri sınıfında kadın personel oranı yüzde 32,75 iken 2022 yılı sonu itibariyle yüzde 38,18’e yükseldiği görülüyor.”