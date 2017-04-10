İçişleri Bakanlığı: Bir haftada örgüte yardım iddiasıyla 570 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 43 'terörist' etkisiz hale getirildi. PKK'yla mücadele kapsamında; 456 operasyon gerçekleştirilirken, "örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla 570 kişi gözaltına alındı.

İçileri Bakanlığı son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 43 'terörist'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3-10 Nisan tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 456 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 570 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 33'ü ölü, 2'si teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 43 'terörist' etkisiz hale getirildi.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, IŞİD ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 77 kişi gözaltına alındı. 'FETÖ' ile mücadele kapsamında, 'FETÖ' ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 963 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 76 kişi gözaltına alındı.