İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15-22 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Welat Can kod adlı Remzi Büyük ile birlikte 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Afrin Harekatına yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından bin 61 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 823 terör (PKK/KCK 170, Aşırı Sol 11, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 615), 3 bin 780 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 71 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 674 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Welat Can kod adlı Remzi Büyük ile birlikte 8 sağ 4 teslim olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 kişi gözaltına alındı.

35 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Bakanlık açıklamasında, yapılan kış operasyonları sonucunda 20 Diyarbakır, 6 Şırnak, 5 Tunceli, 3 Van ve 1 Hakkari olmak üzere 35 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda, 20\'si ağır ve uzun namlulu toplam 26 silah, 367 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 25 el bombası, 3 bin 804 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken, 3 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 536 operasyonda ise, piyasa değeri 33 milyon 258 bin 994 TL olan 2 ton 396 kilogram esrar, 366 kilogram eroin, 68 kilogram kokain, 1.41 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 34 kilogram metamfetamin, 80 bin 918 adet uyuşturucu hap, 6 bin 740 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 72 bin 810 TL olan 488 bin adet kaçak sigara, 142 bin 688 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında da 3 bin 780 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Bakanlık, sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda da 498 şüphelinin gözaltına alındığını, 68 kilogram uyuşturucu madde, 14 bin 693 adet uyuşturucu hap, 2 bin 892 kök kenevir ile 43 tabanca ve tüfek ele geçirildiğini açıkladı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 138 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışma sonucunda 364 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

İçişleri Bakanlığı, 330\'u denizlerde olmak üzere 7 bin 532 düzensiz göçmenin yakalandığını ve düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 71 organizatörün de gözaltına alındığını duyurdu.



