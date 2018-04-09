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İçişleri Bakanlığı: Bir hafta içinde 45 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Ülke genelinde iç güvenlik operasyonları yürütülüyor

09 Nisan 2018 14:25

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında bir hafta içinde 45 terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan Kemal kod adlı Medeni Sayılgan, Yeşil kategoride yer alan Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik ve Gri kategoride yer alan Soro Amet kod adlı Mehmet Rehber Çetin ile Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt adlı tröristlerin aralarında bulunduğu 45 terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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