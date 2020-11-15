İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki başkan vekilindedir

Uzun süre yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Başkan Vekili tayin ettiği Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında yetki tartışmasında İçişleri Bakanlığı, tüm yetkilerin başkan vekilinde olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in elektronik imzayla Başkan Vekilini değiştirmesine ilişkin valiliğin görüşüne başvurduğu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık imzalı bir açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izninin devam ettiği sürece belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekili tarafından kullanılması gerektiği, aksi halin ise idare hukuku açısından idari işlemin unsurları arasında yer alan yetki unsurunun zaman bakımından kullanılmasına dair esaslara aykırılık teşkil ederek, yetki gaspı oluşturacağına dikkat çekilen açıklamada, "Sonuç olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde yer alan ’başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir’ ifadesi ve idari işlemin ’zaman bakımından yetki’ unsuru açısından konu değerlendirildiğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izni sırasında belediye başkanlığı makamının yetkilerinden olduğu aşikar olan belediye başkan vekilinin görevinin sonlandırılması, dönemler itibarıyla başka meclis üyelerinin başkan vekilliğine görevlendirilmesine dair bir yetkiyi kullanmasının mümkün olamayacağı, aksi halin yetki gaspı anlamına geleceği, bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgi (b) yazısının idare hukuku açısından yok hükmünde kabul edilmesi gerektiği kanaat ve görüşüne varılmıştır" ifadelerine yer verildi