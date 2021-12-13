İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kadın Acil Destek Uygulamasını bir ayda 286 bin kişi indirdi

İçişleri Bakanlığı, cep telefonu uygulaması olan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)’i kullananların sayısının 2 milyon 954 bin 342 kişiye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık 7 Kasım’da yaptığı açıklamada KADES’in 2 milyon 668 bin 306 kez indirildiğini ve uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından KADES uygulaması ile ilgili son rakamları paylaştı.

Bakanlığın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2018'de kullanıma sunduğu cep telefonu uygulaması KADES'i yükleyen kişi sayısı 2 milyon 954 bin 342'ye yükseldi.

Uygulama üzerinden bugüne kadar 260 bin 848 ihbar yapıldı.

TIKLAYIN - KADES uygulaması 2 milyondan fazla indirildi