İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi; Türkiye genelinde Koronavirüs denetimi yapılıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi. Genelge kapsamında bugün Türkiye genelinde denetimler yapılacak.

Genelgede, Koronavirüs salgınıyla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Genelgede bugün gerçekleştirilen denetimlerin kapsamıyla ilgili de bilgilere de yer verildi. Buna göre, 16 Ekim Cuma günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “Sağlık için Hepimiz için” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştiriliyor.

Şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikâh merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlandı.

Denetimlerde gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi genelgeler çerçevesinde faaliyetlerine izin verilmeyen iş yerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 24.00’ten sonra müzik yayını yapılıp yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı hususlarına ağırlık verilecek.

Okulların kademeli olarak açılmasının ardından okulların çevresindeki kafe, restoran, internet kafe vb. yerler ile okul servisleri denetlenecek.

