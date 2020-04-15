İçişleri Bakanlığı: 81 ildeki marketlerde yapılan denetlemelerde 1183 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekiplerinin 81 ildeki marketler yaptıkları denetlemelerde bin 183 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlık, 24 Mart’ta işlemeye başlayan genelge kurallarına göre il ve ilçelerdeki tüm marketlerin saat 09.00-21.00 arasında hizmet vereceği, içerideki müşteri sayısının doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacağı, markete girmek için bekleyenler arasında en az bir metre mesafe olması gerektiği, müşteri ve market çalışanlarının maske takmalarının zorunlu olduğunu hatırlattı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu denetimlerde genelgede belirtilen açılış kapanış saati, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarına uymamak ile marketteki müşteri sayısının hizmet sunulan alanın onda birinden fazla olması ve sebze meyve reyonlarında ürünlerin elle seçilmesi gibi nedenlerden 1183 iş yeri işletmecisi/müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı."