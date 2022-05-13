İçişleri Bakanlığı: 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde; Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte Düzensiz Göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi için 'huzur' operasyonu yapıldı. Yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla oturdukları bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları tek tek kontrol edildi.

38 bin 303 personel ve 174 dedektör köpeği ile 8 bin 157 noktada yapılan uygulamada; 6 bin 601 metruk bina, 11 bin 577 umuma açık yer, 494 terminal ve 3 bin 947 diğer yerler olmak üzere toplam 22 bin 619 yer kontrol edildi. Uygulamada 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 organizatör gözaltına alındı. 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı. 48'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 aranan kişi tespit edildi.