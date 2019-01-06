İçişleri Bakanlığı: 2018'de 90 kişi göç etmeye çalışırken denizde hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerini açıkladı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre geçen yıl 90 göçmen denizden yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 2018'de; 853 bin 274 yabancıya oturma izni verildi, 268 bin 3 sığınmacı yakalandı, 55 bin 894 göçmen ise sınır dışı edildi.

6 bin 278 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, 90 düzensiz göçmen ise denizden yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

Ülkesine dönen Suriyeli göçmen sayısı 2018'de 294 bin 480 oldu.