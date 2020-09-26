İçişleri Bakanlığı: 2 bin 157 kişi yurt ve pansiyonlarda izolasyon altında

İçişleri Bakanlığı, 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca Koronavirüs salgını dolayısıyla, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "22 Ağustos tarihinden bu yana re’sen, ihbar ve şikayet üzerine, 4 milyonu 600 bin 409’u izolasyon denetimi olmak üzere toplam 6 milyon 110 bin 397 denetim gerçekleştirildi Bu denetimlerde 69 bin 906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 23 bin 553 kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı, 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olurken 1.359’u ise geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Ağustos’ta tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) hayata geçirilmişti. Bu merkezlerde, herbir iş kolu için uzmanlık bilgisine uygun oluşturulan "iş yeri denetim" ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan "mahalle denetim" ekiplerinin sevk ve idaresini sağlanıyor. Denetim merkezlerinin faaliyete başladıkları 22 Ağustos'tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 22 Ağustos - 26 Eylül tarihleri arasında 5.958.499, valı̇lı̇k/kaymakamlıklarca re’sen uygulanan denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acı̇l çağrı numaraları üzerı̇nden vatandaşlarca bı̇ldı̇rı̇len toplam 155.177 ı̇hbar/şı̇kayetı̇n yüzde 97,9’u olan 151.898’i kontrol edı̇ldi. Toplamda ise (re’sen+ı̇hbar/şı̇kayet üzerı̇ne) 6.110.397 denetı̇m faaliyetı̇ uygulandı.