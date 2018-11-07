İçişleri Bakanlığı: 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 PKK'lı arasında "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.



Etkisiz hale getirilenlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategoride yer alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlendi.