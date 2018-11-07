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İçişleri Bakanlığı: 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı operasyon kapsamında 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı

07 Kasım 2018 20:35

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 PKK'lı arasında "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 PKK'lının etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilenlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategoride yer alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlendi.

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