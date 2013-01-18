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Politika

İçişleri Bakanı'nın yanıtlayamadığı soru

CHP'li Oktay Ekşi, verdiği soru önergesine İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in cevap veremediğini söyledi

18 Ocak 2013 16:41

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, “Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakan, milletvekili, üst düzey bürokrat ve AKP merkez yöneticileri ile emekli yahut muvazzaf general, amiral gibi önde gelen kişilerin çocuklarının askerlik hizmetini, çatışma bölgelerinden gerilerde yaptığı doğru değilse, bu iddiayı çürütecek somut örnek verebilir misiniz” sorusunu İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yanıtlayamadığını söyledi.    

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 2 Eylül 2012 tarihinde PKK tarafından Beytüşşebap ilçesindeki Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Karakoluna yapılan saldırı nedeniyle CHP’li Oktay Ekşi’nin soru önergesine cevap vermedi.

CHP’li Ekşi, Bakan Şahin’e “Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakan, milletvekili, üst düzey bürokrat ve AKP merkez yöneticileri ile emekli yahut muvazzaf general, amiral gibi önde gelen kişilerin çocuklarının askerlik hizmetini, çatışma bölgelerinden gerilerde yaptığı doğru değilse, bu iddiayı çürütecek somut örnek verebilir misiniz?” diye sormuştu.

Ekşi yaptığı açıklamada Bakan Şahin’in “’Evet, bu dediğiniz nitelikteki yüksek düzeyde makam sahibi kişilerin çocuklarından ….. şu tarihte şurada, öteki de bu tarihte burada askerlik görevini ifa etmişlerdir’ türü bir yanıt veremedi” dedi.

 

‘Mümtaz Sosyal gibiler var’

 

Ekşi, “Gizli bir el öteden beri bizim siyasilerimizin ve üst düzey makam sahiplerinin çocuklarının tehlikeli bölgelerde askerlik yapmasını başarıyla önler. Ama arada Dışişleri Bakanı koltuğunda otururken ve terörün en  yoğun olduğu sırada, oğlunun sıcak çatışma bölgesinde askerlik yapmasına hiçbir şekilde karşı çıkmayan Prof. Dr. Mümtaz Soysal gibiler de vardır” dedi.

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