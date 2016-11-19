İçişleri Bakanı'ndan valilere "Eş başkanlık TCK'ya göre suçtur, gereğini yapın" talimatı!

DBP'li 106 belediyeden 34’üne kayyım atayan hükümet, şimdi de "eş başkanlık" sıfatı için harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere gönderilen yazıda, "Belediyelerde eş başkanlık tabiri ve unvanının kullanılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçunu oluşturacağı” belirtildi. Yazıda, eş başkanlar hakkında "3 aydan 2 yıla kadar" hapis cezası verilmesi için idari ve cezai süreçlerin başlatılması talimatı verildi. Yazıda ayrıca, 'eş başkanlar’ imzası ile belediyelerden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıların işleme konulmadan iade edilmesi gerektiği belirtildi.

"Sadece partiler için"

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Soylu, 81 il valiliği, kamu kurum ve kuruluşları ile merkez ve merkeze bağlı belde belediye başkanlarına 11 Kasım’da yolladığı yazıda Siyasi Partiler Yasası’nın 15. maddesine atıf yaparak, “Mevzuatımızda eşbaşkanlık, tüzüklerde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla, eş genel başkanlık adıyla yalnız siyasi partiler için düzenlenmiştir. Ancak mevzuatımızda belediye ve diğer mahalli idarelerde eş başkanlıkla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Mahalli idarelerin organları ise kanunlarda açıkça sayılmış, eşbaşkanlık adı altında bir organ ya da kadroya yer verilmemiştir” dendi. Siyasi partilerdeki eş genel başkanlar haricinde tüm eş başkan tabir ve uygulamalarının “usulsüz, geçersiz ve hukuka aykırı” olduğunun ifade edildiği yazıda, “Eşbaşkanlık uygulaması bulunan bazı belediyelere ilişkin idari yargıda görülen davalarda, usule göre seçilmiş belediye başkanına ait yetkililerin yasalarda düzenlenmeyen ve ‘eşbaşkan’ olarak tabir edilen bir kişi ile paylaşılmasının öngörüldüğü ve belediye başkanının yetkilerini tek başına kullanmakta işlevsiz kılındığı” ifade edildi.

"İade edin"

Yine idari davalardaki kararların vurgulandığı yazıda, “Belediyelerde eşbaşkanlık kurumunun hukuka aykırı bulunarak, eşbaşkan olarak tabir edilen kişinin belediye başkanı sıfatıyla yapacağı iş ve işlemlerin usulsüz ve geçersiz olacağı vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, mahalli idarelerde eş başkan sıfatıyla yapılan iş ve işlemlerin usulsüz ve geçersiz olacağı, söz konusu ‘eş başkanlar’ imzalı yazıların kamu kurum ve kuruluşları tarafından işleme konulmaksızın iade edilmesi gerektiği açıktır” denildi. Yazının sonunda ise valilere idari ve cezai işlem talimatı da verildi.

"Çözün sürecinde açılımdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde, 30 Eylül 2013’te Başbakanlıkta “demokratikleşme paketini” açıkladı. Siyasi Partiler Yasası’nın değiştirileceğini dile getiren Erdoğan, “Tüzüklerde yer almak ve 2 kişiden fazla olmamak şartıyla partilere eş genel başkan sistemini uygulama imkânı getiriyoruz” dedi. Kanun, 2 Mart 2014’te yasalaşırken siyasi partiler yasasına “Siyasi partiler, tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkanlık sistemini uygulayabilirler. Eş genel başkanlar, bu kanunda genel başkan için öngörülen hükümlere tabidir” hükmü eklendi. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, “Demokratikleşme paketinde eş başkanlık sisteminin kabulü, bizim partimizin uygulamalarının bir sonucudur, bir kazanımdır. Biz zaten eş başkanlığı uyguluyoruz ama yasalar bize uyduğu için artık biz de tüzüğümüze eş başkanlık maddesini koyarız” ifadelerini kullanmıştı.