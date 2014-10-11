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Dünya
Deutsche Welle

İçişleri Bakanı'ndan şiddet uyarısı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere barışçıl gösterilere anlayışla yaklaşılacağını ancak şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Kobani ile dayanışma amacıyla bugün Düsseldorf'ta bir gösteri düzenlenecek.

11 Ekim 2014 14:54


Focus dergisine bir mülakat veren Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Kürtlerle Selefiler arasında yaşanan çatışmalardan dolayı endişeli olduğunu ifade etti. De Maiziere, bu olaylarda sorumluluğu bulunanların hukuk devletinin sertliğini hesaba katması gerektiğini söyledi.

İnsanların Suriye ve Irak'taki durum nedeniyle heyecanlanmalarını, endişelenmelerini ve görüşlerini barışçıl gösterilerle ifade etmelerini anlayışla karşıladığını belirten de Maiziere “İş şiddeti sokaklarımıza taşımak üzere bu gösterileri istismar etmeye çalışanlara gelince, gösterdiğim anlayış kesilir” dedi. Almanya'da çarşamba günü Hamburg'da düzenlenen bir gösteride Kürtlerle Selefiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Almanya'daki Kürtler Kobani ile dayanışma amacıyla bugün Düsseldorf’ta büyük bir gösteri düzenliyor. Almanya Kürtleri Demokratik Toplum Merkezi tarafından düzenlenen gösteriye ülke genelinden 12 bin kişinin katılması bekleniyor. Organizatörlerin verdiği bilgilere göre gösteride Kobani ile dayanışma çağrısı yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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