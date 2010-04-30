İçişleri Bakanı'ndan 1 Mayıs için 'hassasiyet' uyarısı

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ta düzenlenecek kutlamalar öncesi bir mesaj yayınlayarak, "hassasiyet" vurgusunda bulundu. Atalay, geçmişte 1 Mayıs'ta acı olaylar yaşandığını hatırlatarak, "1 Mayıs artık üzüntülere, gereksiz beklentilere sebep olmasın" ifadelerini kullandı.





''1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü''ne ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Atalay, işçilerin ve emekçilerin ''Emek ve Dayanışma Günü''nü kutladığını belirterek bu günün dayanışma, hoşgörü içinde ve bayram havasında geçmesini diledi.





Atalay, ''Tabii bizim bütün dileğimiz bu 'Emek ve Dayanışma Günü'nün büyük bir huzur, hoşgörü ve dayanışma içinde kutlanmasıdır. Gerçek bir bayram havasında, hoşgörü içinde geçmesidir'' dedi.





Vatandaşların huzur ve asayişinden sorumlu bakanlık olarak bütün illerde, tüm Türkiye'de 1 Mayıs'ın huzur içinde geçmesi yönünde gerekli düzenlemeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Atalay, bütün mülki idare amirlerinin hassasiyetle, bütün emekçilerin, vatandaşların, bu günü iyi, barış ve huzur içinde kutlamaları için gerekeni yaptıklarını söyledi. Atalay, şunları kaydetti:





''Özellikle şunu vurgulamak istiyorum,. Biliyorsunuz, İstanbul'da geçmişte 1 Mayıs'ta acı olaylar yaşandı. Bu açıdan Taksim Meydanı'nın, hem acılarla anılan hem de 1 Mayıs açısından sembolik bir değeri vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması yönünde yoğun talep vardı. Biz de bu sene bu talebi karşılıyoruz. Bunu şunun için yapıyoruz: Bir normalleşme olsun, 1 Mayıs artık üzüntülere, gereksiz beklentilere sebep olmasın.''





Atalay, şöyle devam etti:





''İşte 1 Mayıs'ın öyle geçmesini arzu ediyoruz. Onun için bu sene özellikle Taksim'i bu taleplere cevap verecek şekilde açtık. Taksim, aslında biliyorsunuz, İstanbul'un bir miting alanı değildir, belirlenen miting alanları içinde değildir. Ama özel günlere, bayramlara has yasal düzenleme için özel bir kararla bu toplantıya, İstanbul Valiliğimiz vermiş oldu. Bu da iyi değerlendirilmeli. Bunun gerçekten yıllar sonra önemli simgesel bir değeri olduğu bilinmeli ve ona göre hassasiyet gösterilmeli. Bu hassasiyeti tabii bütün vatandaşlarımızdan bekliyoruz ama özellikle de işçilerimizden, emekçilerimizden ve bu teşkilatlarımızın temsilcilerinden, federasyon, konfederasyon başkanlarımızdan bekliyoruz. İşçi sendikalarımızın başkanlarından... Bu sorumluluğu biz onlara verdik. Onlara güvendik ve onlar bu yönde büyük bir disiplin içinde, büyük bir dikkat içinde yarın Taksim'e gelecekler, bayramı kutlayacaklardır. Buna inanıyoruz. Yani sabote etmek isteyenlere, provoke etmek isteyenlere, yine istismar etmek isteyenlere fırsat vermemeleri gerekiyor. Bu konuda en önemli hassasiyeti biz onlardan bekliyoruz. Olanca güvenlik tedbirlerini aldık ve vatandaşlarımıza da güveniyoruz. Ama konfederasyon başkanlarımızın sorumluluğunu ben bir defa daha burada hatırlatmayı doğrusu çok önemli görüyorum.''





Atalay, ''Vatandaşlarımızdan, özellikle de emekçilerimizden, sendikacılarımızdan dileğimiz, beklentimiz bu günü ismine ve anlamına uygun şekilde, hadisesiz, olaysız barış içinde kutlamalarıdır'' dedi.

