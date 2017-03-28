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İçişleri Bakanı’na soruldu: Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi?

CHP'li Tanal, Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

28 Mart 2017 15:06

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede “İçişleri Bakanlığı tarafından kaç adet Suriyeli sığınmayıca Türkiye vatandaşlığı verilmiştir” diye sordu.

Tanal’ın verdiği soru önergesi şöyle:

İç İşleri Bakanlığı tarafından önerge tarihi itibariyle kaç adet Suriyeli Sığınmacıya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiştir?

Türk Vatandaşlığı verilmiş olup 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu’nda oy kullanmaya hak kazanan, seçmen listelerinde adı bulunan kaç adet Suriye kökenli vatandaşımız bulunmaktadır?

Vatandaşlık işlemleri başlatılmak üzere İstanbul Valiliği Göç İdaresi’ne çağırılan Suriyeli Sığınmacılar hangi kriterler ve mevzuat hükümleri gözetilerek seçilmiştir? İdarece re’sen vatandaşlık verilmesinin hukuki dayanağı nedir?

Bakanlıkça başlatılan vatandaşlık verilme işlemlerinden önerge tarihi itibariyle ertelenmemiş olup, derdest durumda olan işlemler mevcut mudur?

Her bir bireyin işlemlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekirken Suriyeli Sığınmacılara ilişkin işlemlerin ailecek ele alınmasının hukuki dayanağı nedir?

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