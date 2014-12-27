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İçişleri Bakanı 'Türkçe felsefe mi yaptı'; işte Ala'nın esrarengiz tweeti

Efkan Ala'nın attığı bir tweet, Ekşi Sözlük'te gündem oldu

27 Aralık 2014 21:14

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın kişisel Twitter hesabından zekat vermekle ilgili paylaştığı bir tweet Ekşi Sözlük'te gündem oldu.  Âlâ’nın Fethullah Gülen cemaatine gönderme yaptığı şeklinde algılanan "Anlayamadığım şey, müslümanlara defalarca zekât verin, sadaka verin diye emredilirken Kur'an'da, sürekli toplamak islâm adına!" tweeti, Ekşi Sözlük'te '27 aralık 2014 efkan ala’dan esrarengiz tweet’ başlığına konu oldu. Kullanıcılar, Âlâ’nın ‘anlayamadığı şey’i, kendilerinin de ‘anlayamadığını’ dile getirerek söz konusu tweeti ti'ye aldı.

Kullanıcıların ekserisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Türkçe’yle felsefe yapılamadığı"na dair sözleri üzerinden Âlâ’nın attığı tweeti kıyasladı. 

Ala'nın Ekşi Sözlük'te gündem olan tweeti şöyle:

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