İçişleri Bakanı: Teröre karşı acımasız olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede güvenlik görevlilerinin titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Soylu, "Teröre karşı müsamahakar olmayacağız. Elimizdeki bütün teknik ve istihbari donanım açısından bütün araçlarımızı sahada hazır edeceğiz. Tekrar söylemek istiyorum, açık konuşuyorum ki acımasız olacağız" dedi.

Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda kaybedecek zamanlarının olmadığını belirtti. DHA'da yer alan habere göre, bölgedeki vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesinin hükümetin ortaya koyduğu programlarla sahada olumlu yansımalar verdiğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Gerek huzurun ve sükunun her daim artması, gerekse özellikle terör örgütünün ortaya koyduğu sinsi davranışların önüne geçilmesi açısından yapacağımız çok iş var. Bugüne kadar hakikaten çok büyük bir mücadele verildi. Bu mücadeleyi aynı kararlılık ve anlayışla devam ettirmek temel prensibimizdir. Burada yapacağımız işin açıklaması çok basittir. Teröre karşı müsamahakar olmayacağız. Elimizdeki bütün teknik ve istihbari donanım açısından bütün araçlarımızı sahada hazır edeceğiz. Onların hareket kabiliyetini tamamen kesmeye çalışacağız. Tekrar söylemek istiyorum, acımasız olacağız. Ama bilinmesini isterim ki vatandaşımıza karşı büyük bir şefkatle onların arzu ve isteklerinin gerçekleşmesi konusunda büyük bir cevvaliyet içerisinde hareketimizi ortaya koyacağız."

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın da talimatlarının bu yönde olduğunu" vurgulayan Soylu, "Hükümetimiz aynı kararlılık içerisindedir. İnanıyorum ki terörle mücadelede Türkiye başarılı olacaktır. Terörle mücadeleyi yenmek de başarılı olmak da ne kadar güvenlik güçlerimize ihtiyacımız varsa altını çizerek, söylemek istiyorum ki oradaki vatandaşımızın da desteğine aynı şekilde ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"ABD Büyükelçisi'nin birilerine

yön verir gibi konuşmaları bizi üzmüştür"

"Yıllardır müttefikimiz olan ülkelerin büyükelçileri üzerine vazife olmayan konularda açıklama yapıyorlar. Bizim açımızdan hoş bir durum değil. Hiçbir bağımsız ülkeye yol haritası çizemezsiniz. Birilerine yön verir gibi konuşmaları bizi üzmüştür. Bu konuda büyükelçinin değerlendirmelerine cevabmızı o gün verdik ama asıl cevabı bu millet birliği ve kardeşliği ile yapmıştır.

Dünyada yıllarca teröre karşı ortak bir deklerasyon söz konusudur. Bu deklerasyonu veren ülkeler için bu olay bir samimiyet testidir. Büyükelçi uyarılmalı.

Teröre karşı biz bütün ülkelere sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İstedikleri tüm teröristleri teslim ediyoruz. Ama çifte standartlı bir davranışın Türkiye'ye uygulanmasını manidar buluyoruz. Terör örgütünün istismar ettiği alanları birer birer kapatacağız."

"Bayram ertesi uygulamaya girecek. Bu konudaki bütün hazırlıklar yapıldı. Ortaya koyduğumuz iradeye inşallah milletimiz de karşılık verecek. Trafik kazaları ülkemiz için içimizi burkuyor. Bu kadar kaliteli yollarımız olmasına rağmen malesef ciddi kazalarla karşı karşıya kalıyoruz.

Alacağımız tedbirler önemlidir. Emniyet kemeri sadece arabanın önünde bulunanlar için değil arkada emniyet kemerinin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Milletimize mesajımızdır. Son 15 yılın en az kazası ile karşı karşıyayız.

3-4 saatte bir kaza istatistiklerini alıyoruz. Ne olursunuz dönüş yolunda acele etmeyin. Birbirimizi uyaralım. Televizyonlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum."