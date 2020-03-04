İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yunanistan'ın iltica başvurusu almaması hukuka aykırı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyurmasına tepki gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.

Soylu, konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de Yunanistan'ın sınırındaki sığınmacı akınına karşı bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu almama kararının hukuksuz olduğunu açıklamıştı.

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