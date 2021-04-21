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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a: Tarih fukarası, cahil; vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız

21 Nisan 2021 07:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Soylu, CHP'li Altay’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Menderes'e yönelik sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi. Soylu, yaptığı açıklamada "Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. 'Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak.' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" ifadelerini kullandı.

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