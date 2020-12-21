İçişleri Bakanı Soylu: Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, İzmir açıklarında kurtarılan 31 göçmenin videosunu paylaşarak, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a seslendi. Soylu, Yunan unsurlarının göçmenlere uyguladığı tavra tepki göstererek, "Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan göçmenlerin kurtarılma anını paylaşarak Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a seslendi. Soylu, yaptığı paylaşımda "Sayın Ylva Johansson, Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" dedi.