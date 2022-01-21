İçişleri Bakanı Soylu: Yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz uyarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ülke genelinde etkili olacağı tahmin edilen kar yağışının ardından yaşanacak don ve buzlanma tehlikesine karşı yaptığı“Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı” uyarısının ardından İçişleri Bakanı Soylu'ndan da "81 ilde valiliklerin uyarıldığı" açıklaması geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlaması tahmin edilen kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerin tekrar uyarıldığını belirterek, bakanlığa bağlı tüm birimlerin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, İl Özel İdareler, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi. Bîmekânlar dâhil kimsesiz ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi,

Emniyet ve Jandarma HAYDİ ekiplerimizce sokak hayvanlarına her türlü mama desteği sağlanmaya devam edilmesi, tüm araçların, özellikle ağır vasıtalar başta olmak üzere kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbir tekrar hatırlatılmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız; uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarıdır. Kazasız belasız inşallah...."

TIKLAYIN - AFAD, buzlanma ve don tehlikesine karşı uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın