İçişleri Bakanı Soylu ve komutanların üs bölgesi denetimine AKP il başkanları da katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve Siirt’te askerlerle bayramlaştı. Komutanlarla üs bölgesini denetledi. Mevzide nöbet tutan askerlerle sohbet etti. Soylu’nun ziyaretinde AKP il başkanları da yer aldı.

Soylu'nun, Cudi Dağı ziyaretine AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı. Ziyarette ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Başbuğ ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Selim Kapancı da yer aldı. Siirt'te ise Pervari Doğan Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaşan Soylu'ya AKP İl Başkanı Ekrem Olgaç da eşlik etti.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, üs bölgelerinde denetim yapan ve karakol mevzilerinde nöbet tutan askerlerle görüşen Bakan Süleyman Soylu, şu mesajları verdi:

“Göreceksiniz, Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın cazibe merkezi haline gelecek, yeter ki biz huzurumuzu elimizde tutalım.” Soylu daha sonra üs bölgesinde asker ve vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.