İçişleri Bakanı Soylu, orman yangını ve sel felaketi için toplanan bağış miktarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sellerden etkilenen bölgeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarı açıkladı. Soylu, taahhütlerle birlikte 131 milyon TL'den fazla bağış toplandığını duyurdu.

Batı Ege ve Antalya’da çıkan orman yangınları ve Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan tutarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu 17 Ağustos sabah 08.00 itibarıyla 425 bin 256 kişinin 1886'ya SMS gönderdiğini belirtti.

'Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" diyen Soylu, kampanyanın üçüncü gününde, ödeneceği taahhüt edilen bağışlarla birlikte 131.049.316,75 TL yardım toplandığını ifade etti.