İçişleri Bakanı Soylu’nun hedef gösterdiği İHD: Bakan gerçeği söylemiyor; derneğimizi hedef hâline getirmeye çalışıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de Gara'da 13 kişinin şehit olmasına ilişkin konuşurken İnsan Hakları Derneği’ni (İHD) hedef alarak "Canı çıkasıca dernek" ifadelerini kullandı. İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Bakan Soylu'ya "Her otoriter iktidar ve otoriter uygulamalardan sorumlu kişiler her zaman derneğimizi hedef haline getirmeye çalışıyorlar” yanıtını verdi. Öte yandan Türkdoğan derneğin hem PKK hem devleti sorumlu tuttuğunu ekledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve 13 kişinin şehit olmasına ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği'ni (İHD) hedef alarak “Canı çıkasıca dernek” ifadesini kullandı.

DuvaR'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Soylu’nun İHD’ye yönelik sözlerine ilişkin konuşan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, “Bakan gerçeği ifade etmiyor. Bizim derneğimizin web sayfasına girerseniz sivillere yönelik örgütün saldırıları noktasında kınama açıklamalarımızı rahatlıkla görebilirsiniz" dedi.

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Türkdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Son yaşanan olayı da kınadık; bakanın kastettiği çok büyük bir haksızlık"

"En son Şırnak’ta iki kişinin cezalandırılması diye adlandırılan infaz olayıyla ilgili kınamamız var. Zaten son yaşanan olayı da açıktan kınadık. Bakanın kastettiği çok büyük bir haksızlık. Gerçeği ifade etmiyor. Resmi web sayfamızda onlarca açıklamamız var. Alıkonulan insanlarla ilgili aynı şeyi ben söylüyorum zaten. ‘Hükümet bizim çalışmalarımızı kolaylaştırdı’ diyorum. Fakat örgüt vermedi. Örgütün vermediği bir yerde biz nasıl zorla alabiliriz? Böyle bir şey nasıl olabilir?

"Biz bu olayda iki tarafı da sorumlu tutuyoruz"

İHD’nin yaşanan ölümlerin ardından hem PKK’ye hem de devlete düşen sorumluluğu vurguladığını belirten Türkdoğan, “Biz bu olayda ikisini de sorumlu tutuyoruz. Örgüt zaten kaçırmakla, bu kadar uzatmakla, vermemekle, ölümlerinden de sorumlu. Devleti niye sorumlu tutuyoruz? Ya riskli bir operasyon nasıl yapar? Dolaylı diyalog kurmak varken niye almadın? Ben bunu açık açık herkese söylüyorum” dedi.

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"Biz sivil örgütüz; gerçekten daha ne yapabilirdik"

“İHD son süreçte nasıl bir tutum takınsa iktidar kanadı mutlu olurdu” sorusuna ise Türkdoğan şu ifadelerle yanıt verdi:

“Biz ne yaparsak yapalım iktidar kanadını mutlu etme şansımız yok. Çünkü onların anladığım kadarıyla mutlu olmak gibi bir durumları yok. Biz her türlü risk almışız bu meselede. Ama anladığım kadarıyla ikna edemiyoruz. Bizi gerçekten ne zannediyorlar? Kafalarında ne var anlamış değilim. Biz sivil örgütüz. Rolümüz neyse onu yerine getiririz. Zorladık. Çok zorladık ama yapamadık. Buna dair özeleştirimizi de yaptık. Demokratik kamuoyu oluşturamadık. Hükümet üzerinde baskı gücü oluşturamadık. Gerçekten daha ne yapabilirdik diye düşünüyorum ama maalesef, olmadı.”

"Bakan Soylu'nun buna hakkı yok"

İHD’nin sürekli hedef haline getirilmek istendiğini belirten Türkdoğan, “Soylu’nun sözlerinin ardından kaygılı mısınız?” sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi:

“Her otoriter iktidar ve otoriter uygulamalardan sorumlu kişiler her zaman derneğimizi hedef haline getirmeye çalışıyorlar. Bunu doğru buluyorum. Türkiye’de çok ciddi sıkıntı ve sorunlar var. Bu bizi elbette ki kaygılandırıyor. Ama geçmiş yıllarda bu çok yaşandı. İHD köklü bir insan hakları örgütüdür. Bu tarz hedef göstermelerle çalışmalarından alıkonmak isteniyorsa bu doğru değildir. Biz insan hakları hukukuna uygun, kendi ilkelerimize bağlı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğer iktidar bizim çalışmalarımızı daha da zorlaştırmak istiyorsa bu doğru değildir. Dünya insan hakları hareketi bizim yanımızda yer alacaktır. Bizim söz hakkımızın olmadığı bir kürsüden bir bakan bu kadar bir eleştiride bulunamaz. Buna hakkı yok."