İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin cenaze töreninde İçişleri Bakanlığı'nın 'salgın' genelgesine uyulmadı!

T24 Haber Merkezi

Pandemi koşullarında yapılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenaze törenindeki kalabalık dikkati çekti.

İstanbul-Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ndeki cenaze törenin avlusundaki kalabalıkta Koronavirüs salgınıyla mücadelede bilim çevrelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın sık sık gündeme getirdiği sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın güncel risk haritasına göre İstanbul turuncu renkle riskin yüksek olduğu iller kategorisinde.

Bakanlığın genelgesine göre 'çok yüksek' ya da 'yüksek risk' kategorisindeki illerde cenaze törenine katılım 30 kişi ile sınırlı.

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İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan 'Kontrollü Normalleşme Süreci ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde cenazelerle ilgili verilen bilgi ise şöyle:

"Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uymak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır."

İstanbul da Sağlık Bakanlığı'nın güncel risk haritasına göre 'yüksek risk' grubunda.