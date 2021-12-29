İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'belediye başkanları dinleniyor' iddiasıyla ilgili "Aynı iftirayı her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eş başkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (İBB) yönelik başlatılan “terör teftişi” yapılmasının “gündemi değiştirme çabası olduğu” söyleyerek, “Hazmedemedikleri için saldırıyorlar” demiş; "sadece o değil ki... Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar” diye konuştu. CHP lideri devamında, “Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar. Baksınlar. Eğer terör örgütüyle iltisaklı varsa ilgili kamu kuruluşu devlet geleneğinde uyarılır. İktidarda kalmak için söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok” ifadelerini kullanmıştı.