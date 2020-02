İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanlık destanını Çanakkale'de bırakmadık

Tolga SAĞLAM- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale’deki kahramanlık destanını devam ettirdiklerini belirterek, “Çanakkale destanını, o müthiş direnişi, memleketin her bir evladında bulunan o kahramanlık destanını Çanakkale’de bırakmış değiliz. Bugün aynı ruh ve heyecanla aynı imanla devam ettiriyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle Trabzon’da düzenlenen törene katıldı. Saat 10.00’da Trabzon Valiliği önünde yapılan törende, İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu.Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi. Törene, Bakan Soylu\'nun yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, 4’üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tankçı Kıdemli Albay Osman Akyıldız, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

ŞANLIURFA’DAN GELEN ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Bakan Soylu, törenin ardından Valilik şeref defterini imzaladı, daha sonra Vali Yavuz ile görüştü. Bakan Soylu, görüşmenin ardından ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Şanlıurfa\'dan Trabzon\'a gelen öğrencilerle Valilik toplantı salonunda bir süre sohbet etti. Bakan Soylu, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, projede emeği geçen vali eşlerine teşekkür etti. Soylu, projeye katılımın şu anda 20 bini aştığını, mayıs sonu itibariyle projeyi tamamlamayı hedeflediklerini, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinden 50 bin öğrencinin batıdaki illeri gezeceğini, karşılıklı kardeşlik bağlarının kuvvetlendirileceğini ifade etti. Öğrencilere ‘Hiç futbol maçına gittiniz’ mi sorusuna ‘Hayır’ cevabı alan Bakan Soylu, öğrencilerin bugün oynanacak Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına götürülmesini istedi.

SOYLU, ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL BIRAKTI

Bakan Soylu, daha sonra Sülüklü Mezarlığı\'ndaki şehitliği ziyaret etti. Burada da saygı duruşunda bulunulduktan sonra Kur\'an-ı Kerim okunup şehitler için dua edildi. Bakan Soylu, buradaki anı defterini imzaladı. Bakan Soylu, beraberindekilerle şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailesi ve gazilerle bir süre sohbet etti.

ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Trabzon’da bir otelde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne dikkat çekerek, “Bugün milletçe tarihimizden, geçmişimizden en çok gurur duyduğumuz günlerden birisi, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü. Çanakkale, kahramanlığın, şecaatin, şehadetin destan olduğu yer. Çanakkale şehitlerimiz var. Kurtuluş savaşı şehitlerimiz var. Kıbrıs’ta, hatta Kore’de, Vietnam’da şehitlerimiz var. Onun öncesinde Malazgirt’te ve daha birçok yerde şehitlerimiz var. Bir de terör örgütlerine karşı mücadele ederken bu şerefli makama nail olmuş evlatlarımız var. Eskiden bu bir gaza haliydi. Ecdadımız, yüce dinimizi, medeniyetimizi yaymak için, inançlarını başka topraklara götürmek için bir büyük mücadelenin içinde olurlardı. Ancak Çanakkale’de ve sonrasında bu mücadele, bir varoluş mücadelesine, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı verilen bir hayatta kalma mücadelesine dönmüştür. Dünya’da karanlık, maddeci ve doymak bilmeyen bu zihniyet, bize diz çöktürmek için her türlü tezgahı ortaya koymuştur ve buna devam etmektedir. Biz bu ülkede birçok olay yaşadık” dedi.

‘KAHRAMANLIK DESTANINI ÇANAKKALE’DE BIRAKMADIK’

Bakan Soylu, Çanakkale’deki ruh, heyecan ve imanla devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bugün yazdığımız kahramanlık destanlarına kahraman olduğumuz bir yenisi daha eklenmektedir. Sadece içeride yaptığımız terörle mücadele değil, dışarıda da bu milletin üzerine farklı bir elbise biçmeye çalışanlara yönelik adımlarımızı cesaretle, tarihimize yakışır bir şekilde attığımızı ifade etmek istiyorum. Çanakkale destanını, o müthiş direnişi, memleketin her bir evladında bulunan o kahramanlık destanını Çanakkale’de bırakmış değiliz. Bugün aynı ruh ve heyecanla, aynı imanla devam ettiriyoruz. Etrafımızı çerçevelemeye çalışanlar bize adım atma kabiliyetinden yoksun bırakmaya çalışanlara karşı bütün dünyanın ders alabileceği şekilde adım atıyoruz. Biz maddeci bir toplum değiliz. Biz mana rehberliğinde yürüyen bir toplumuz. Biz onlar gibi lüzum içerisinde, lüzumu yürüten bir madde güzergahının milletleri değiliz.”

‘KAHRAMANLARIMIZ AFRİN’DE TÜRK BAYRAĞINI ASTILAR’

\"Afrin bölgesinde bizim evlatlarımız sadece bir kahramanlık destanının altına imza atmıyorlar\" diyen Bakan Soylu, “Bir insanlık destanının altına imza atıyorlar. Bu millet, büyük bir millettir. Bugün anlamlı bir günde bütün Türkiye’de herkesin ruh dünyasının aynı doğrultuda olduğu bugünde, Afrin’de kahramanlarımızın Türk bayrağını astıkları bu güzel günde, bütün dünyanın arkalarında olmasına rağmen Türk’ün gücünün, bağımsızlık duygusunun, cesaretinin, anlayışının, ahlakının etrafımızdaki coğrafyaya kendi medeniyetimizi sizler ayakta tutuyorsunuz” diye konuştu.



