İçişleri Bakanı Soylu: İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı olarak ayrılmasıyla ilgili olarak, "İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla ilgili tartışmalar hakkında konuştu.

Soylu, "İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslasarası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararnamesini ayır edemeyenler maalesef bu konudaki değerlendirmeleri istedikleri gibi yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi siyasal istismar haline getirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.