İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe’de bir hücre evine yapılan baskında 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ile mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.