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İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ele geçirildi

28 Nisan 2022 10:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe’de bir hücre evine yapılan baskında 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ile mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. 

 İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.

 

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