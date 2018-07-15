İçişleri Bakanı Soylu: Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz; o kalleşler cehennemde sen cennettesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka İlçesi kırsal kesiminde PKK'lıların saldırısı sonucunda ölen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün öldüren kişilerin düzenlenen operasyon sonucunda öldürüldüğünü açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ile Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Eren Bülbül Maçka'da bir evden erzak çalınırken görüp güvenlik güçlerine haber vermişti. 15 yaşındaki Bülbül'ün yakınlarının anlattığına göre, evden hırsızlık yapıldığını gören Eren, durumu güvenlik birimlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen güvenlik görevlileri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, polis memuru Namık Öztel, o sırada ailesiyle birlikte fındık toplayan Erden Bülbül ile buluştu. Hırsızlık yapılan tek katlı eve Eren'le birlikte gelen güvenlik güçleri incelemelerini sürdürürken, PKK´lı grup tarafından ateş açtı. Bülbül, çatışmada şehit oldu.