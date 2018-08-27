İçişleri Bakanı Soylu emir verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini asın!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığa bağlı tüm birimlerin girişine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin asılması yönünde emir verdi. Emrin yer aldığı ve Soylu'nun imzasıyla yayınlanan genelge, bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 31 Temmuz'da yayımlanan genelge sonrasında, kaymakamlıklar, valilikler, emniyet müdürlükleri ve karakollarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini asma hazırlıkları yaşanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de fotoğraf stüdyolarına giderek, genelgede belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 50 x 70 santimetre ebadındarenkli portrelerini yaptırıp, birimlerin girişine asmaya başladı.

Bakanlık merkez birimlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, AFAD başkanlığına ve 81 il valiliğine gönderilen genelgede, şu ifadeler yer almıştı:

"Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı binaları ve bunlara bağlı karakolların girişlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘www.illeridaresi.gov.tr’ adresinden ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim.''