İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kâbus gibi çökmeye çalışıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kâbus gibi çökmeye çalışıyor” dedi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü. Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 19 yıldır Türkiye'yi idare ettiğini, gelinen noktanın bütün dünyayı imrendirecek bir çizgide olduğunu söyledi.

"Recep Tayyip Erdoğan bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir"

Pandemi sürecinde Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’dan daha iyi bir sınav verdiğini söyleyen Bakan Soylu, Türkiye'de herkesin istediği gibi konuşabilme hakkına sahip olduğunu, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu, ülkenin bu konuda çok büyük mesafe aldığını dile getirdi.

Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir. Yıllarca Türkiye'nin üzerine biçilmeye çalışılan o vesayet prangasını, bize layık görülen geri kalmışlığı elinin tersiyle itmiştir. Sadece Türkiye'nin altyapısını, kalkınmasını, demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü geliştirmedi, Cumhur İttifakı'yla bütün dünyanın masumlarının ve mazlumlarının ümidini de artırdı." diye konuştu.

Türkiye'nin çok değiştiğini söyleyen Soylu, ülkenin herkesin sözünü söyleyebildiği, kimsenin korkmadığı, ürkmediği, cesur olduğu bir duruma geldiğini, Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin, demokratik olarak sözünü söyleyebilecek, geleceğe ümitle bakan insanlar ülkesi olduğunu belirtti.

"10 büyükelçinin şımarttığı bir siyaset nasip etmesin"

Türkiye'de sağlanan bu gelişmeleri birilerine anlatabilmenin mümkün olmadığına değinen Soylu, şunları kaydetti:

"O, Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kâbus gibi çökmeye çalışıyor. Bakın sorumluluğumuz yüksektir, büyüktür. Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin mi, FETÖ'yü tasfiye ettiğimizin mi, dünyanın en büyük havalimanını yaptığımızın mı, bu ülkede ay yıldızlı bayrağımızın ülkemizin her santimetrekaresinde huzur içerisinde dalgalanmasının mı insanların 24 saat güven içerisinde yaşamasının mı hesabını soracaksınız? Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Avrupalı 10 büyükelçiyle bize Kato Dağı'nın mı hesabını soracaksın? 6-8 Ekim'de gençlerimizin, insanlarımızın ümitlerini topraklara gömenlere bir daha fırsat vermediğimizin mi hesabını soracaksın? 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın. Tayyip Erdoğan'ı tanımayanlara söylüyorum, Tayyip Erdoğan bu milletin hizmetkarıdır ve bu millet hizmetkarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. 10 büyükelçinin şımarttığı bir siyaset nasip etmesin. Yürüyüşümüz onurludur, bu ülkenin, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacak çok işi var."

"Ders verilmeli"

Bakan Soylu, bu ülkeye tekrar huzursuzluğu getirmeye, terörü tekrar musallat etmeye çalışanlara ders verilmesi gerektiğini belirterek, "Anladınız değil mi kimi söylediğimi? Burada gelip istismar yapıyorlar, Ankara'da, Avrupa'da defle oynuyorlar. HDP'liler öyledir. Bu milletin emeğiyle, itibarıyla, geleceğiyle onları oynatmayacağız. Bunu oy ve demokrasiyle sağlayacağız." ifadelerini kullandı. (AA)