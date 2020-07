İçişleri Bakanı Soylu'dan kaymakam korumasının silah çektiği iddiasına yanıt: Böyle bir durum yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanmasına neden olan olaya ilişkin konuştu. Kaymakamın korumasının silah çektiği görüntüleri yalanlayan Soylu, " Bir silah hadisesi filan yok. Böyle bir görüntü de böyle bir durum da yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “PKK” benzetmesinin ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’a ve ailesine Yüreğir Kaymakamı korumasının silah çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaymakam orada, polis orada, bir arbede çıkmaya başlıyor. Böyle bir duruma sebebiyet vermek bile başlı başına yanlıştır. Siyasetin görevi bu değildir. Bir silah hadisesi filan yok. Böyle bir görüntü de böyle bir durum da yok. O esnada kaymakama yönelik bir hal söz konusu olunca koruma polisi orada müdahale ediyor. Sonra orada darbediliyor zaten" diye konuştu.

Olay gününe ilişkin yayınlanan görüntülerde, Yıldırım'ın annesinin "halka silah mı çekiyorsunuz?" diye bağırdığı görülüyordu.

Bakan Soylu, YouTube üzerinden katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir’de camilerden müzik yayını yapılmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Ramazan ayında, herkesin kendi dini inancıyla bulunmak istediği bir ayda elbette bir provokasyon. Arkadaşlarımız arıyorlar, bulacaklar. Bu provokasyonun müsebbiplerinin iyi niyetli olmadığı apaçık ortada. İki gün önce bir Ermeni kilisesinin kapsının önündeki haçı almaya çalıştılar, hemen bulduk ve yargının önüne çıkardık. Bizim teşkilatlarımızın teknik kabiliyeti çok yüksek. Fakat buradaki temel problem, bu bir teknoloji meselesi değil. Daha geçmişte bilinen bir telsizle linke girmeyi sağlayabilecek veya başka bir yöntemle girmeyi sağlayabilecek, çok basit ve ilkel bir yöntem. İnternet veya GSM hattı üzerinden oluşmuş olsa, bütün bunları yapabilme kabiliyetine sahibiz. Oradaki problem bu camilerin namaz aralarındaki dönemde bu sistemleri kapalı olacak ve bu tip saldırılara karşı da savunma mekanizması olacak" ifadelerini kullandı.

"Silah hadisesi falan yok"

Adana'da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ile koruma polisi arasında yaşanan arbedeyi değerlendiren Soylu, "Adana’da Vefa Grubu’na bir saldırı oldu. Siyasi partiler sorumluluğun olduğu alanlardır. Siyasi partiler de elbette hata yapılabilir ama büyükler, ‘Sakın bir daha böyle bir şey yapma’ der. Hukukun yapması gereken varsa yapar ama bu yürütülmez. Aksi takdirde, kötü savunulan bir örnek haline gelir. Bunun önünü alamazsınız. Burada bir il başkan yardımcısı böyle bir şey yapmamalıdır. Hukukun cezası ayrıdır o başka konu. Ben senin etiğine bakıyorum. Adana’da Gençlik Kolları’nda genç bir çocuk, hata yapmıştır. Bunun hata yaptığını tesis etmesi gereken ilk önce kendi partisinin büyükleridir. Burada bir kaymakam soğanların bir arabadan arabaya nakledilmesine tanıklık etmek ve oradaki meselenin başında bulunmak için durur mu, durmuş işte. Netice itibariyle bunlar da bir siyasi partinin temsilcileri, ‘Burada ne oluyor’ diyerek belki bir gençlik heyecanıyla gelmişler. Sonra iş, başka bir tartışmaya dönmüş. Kaymakam orada, polis orada, bir arbede çıkmaya başlıyor. Böyle bir duruma sebebiyet vermek bile başlı başına yanlıştır. Siyasetin görevi bu değildir. Bir silah hadisesi filan yok. Böyle bir görüntü de böyle bir durum da yok. O esnada kaymakama yönelik bir hal söz konusu olunca koruma polisi orada müdahale ediyor. Sonra orada darbediliyor zaten" şeklinde konuştu.

Sevda Noyan açıklaması

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programındaki sözleriyle eleştirilerin odağı haline gelen Sevda Noyan hakkında, "Biz toplumun her noktasında bütünleşmeyi zedeleyecek her hali takip ederiz. Adalet ve hakkaniyet noktasında bir yapı ortaya koyamazsak, arkadaşlarımızın giydikleri kıyafetlere vatandaşın iyi olarak bakma kabiliyeti zayıflar. Bu konularda milletimizi başka bir noktaya çekmeye çalışanlara yönelik gerekli hukukun prosedürlerini yerine getiriyoruz. Bizi çekmek istedikleri her tartışmayı da merkezimize taşımamalıyız. Türkiye’nin temel sapmalarından biri budur. Eğer bir takım marjinal çıkışları, toplumun merkezine alırsak sabahtan akşama kadar bu tip oluyormuş gibi değerlendirmede olursak kendi gündemimize de yanlış yapmış oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim müdahale prensiplerimiz var"

Bakan Soylu, Adana’da polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Suriye uyruklu Ali Hemdan hakkındaki soru üzerine, öfke kontrolüne ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunu o olay için söylemiyorum. Bu anlık gelişen, olmaması gereken bir olay olmuş. Bizim müdahale prensiplerimiz var. O prensiplere uyduğunuz anda hiçbir problem olmaz" dedi.

Adana’da CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Eren Yıldırım, 14 Mayıs günü iftar saatinden sonra Yüreğir Kaymakamlığı’na bağlı VEFA Sosyal Destek Ekipleri ile tartışmıştı. Yıldırım ve ailesinin ifadesi alınmış, Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Ancak AKP’li isimler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘PKK’ benzetmesinin ardından 16 Mayıs günü tutuklanmıştı.