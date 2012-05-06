İçişleri Bakanı Şahin: Alevi evlerine işaret provokasyon

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Aydın'da iki alevi ailenin oturduğu dairenin kapılarına işaretlerler konulmasının doğal olmadığını belirterek, “Provokasyon görüntüsü var'' dedi.

Korgan ilçesinde düzenlenen Hıdrellez Şenlikleri’ne katılan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Aydın'da iki alevi ailenin oturduğu apartmanın kapılarına boyayla bazı işaretlerin yazılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, şunları söyledi:

''Aydın ilimizde iki alevi yurttaşımızın oturduğu iki apartman girişine boya ile bazı yazılar yazılarak çeşitli işaretlerin yapıldığına dair bir tespitimiz oldu. Polisin tespiti ihbara dayalı bir tespit. Bu tür boyamalar daha önce bazı illerimizde de oldu. Adıyaman ve Erzincan'da oldu. Bunların doğal akışında meydana gelen olaylar olmadığı çok açık. Bunu güvenlik güçlerimiz, yargı mensuplarımız takip ediyor. Aydın'dakini haber alındığı andan itibaren takip ediyorlar. Bir provokasyon görüntüsü var. Başka türlü de zaten değerlendirilemez. Üzerinde güvenlik güçlerimiz titizle duruyor.

Fakat her olayı kendi ölçüsüyle değerlendirmek gerekir. Boyamayı, işaretlemeyi mutlaka önemseriz. Bırakın boyalanmayı, yazmayı bunun konuşulması bile bizim için önemlidir. Onu da takip ederiz, ediyoruz da. Ancak devlet güvenlik güçleri yargı makamları ile her konunun üzerinde olduğu gibi titizlikle bu konunun da üzerinde duruyor. Bu konunun üzerinde abartılı yorumlar yaparak olayı farklı ve olduğundan büyük şekilde yorumlar yapmayı çok tehlikeli ve vahim bulmaktayız. Yara kaşımaya hiç birimizin hakkı yok. Olay olduğu şekliyle ve gerektiği şekliyle takip edilmektedir.''

Bakan Şahin, Adıyaman’daki işaretlemelerin ardından yaptığı açıklamada, “İlk bulgular yazılamanın çocuklar tarafından yapıldığı şeklindedir” demişti.