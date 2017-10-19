İçişleri Bakanı: Ruhsatsız silah sayısı diye bir şey olur mu Allah rızası için?

TBMM Genel Kurulu’nda Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadınlardan gelen yoğun taleplere de dikkat çekerek bundan sonra Polis Özel Harekat (PÖH) alımlarında kadın kontenjanı kullandırılacağını söyledi.

Silah ruhsatıyla ilgili verilen bilgi sırasında CHP’lilerden gelen,” Ruhsatsız silahlar ne olacak? İnsanlar internetten pompalı tüfek alıyor, onlar kayıt içinde değil ki” sorusuna İçişleri Bakanı Soylu, “Ruhsatsız silah sayısı diye bir şey olur mu Allah rızası için? Tövbe estağfurullah” yanıtı verdi.

CHP’li Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Canım silah satıyorlar ya, pompalı silah satıyorlar ya”, CHP Bursa Milletvekili Çeyhun İrgil, “İnternetten satın alıyorlar. İnternetten pompalı tüfek alıyorlar, 300 lira. Gitti, işte, Helin'i vurdu” diye itirazlarını sürdürdü.

Genel Kurul tutanaklarına geçen konuşmalar şöyle:

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - PÖH alımlarıyla ilgili bir soru geldi. 10 bin polis özel harekat alımında hakikaten kadın tercihi yapılmadı. Bunun arkadaşlarımız kendine ait bir sebebi olduğu konusunda bir değerlendirme ortaya koydular. O dönem böyle bir ihtiyacın ancak böyle olduğuydu ama şimdi hem bu konuda kızlarımızdan gelen yoğun talep hem bizim kendi ihtiyaç değerlendirmemiz üzerine, sizlerin değerlendirmesi, milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmesi üzerinden bundan sonra PÖH alımlarında bir kadın kontenjanı kullandırılacaktır.

Aynı zamanda özellikle kadın polis alımında mesela 8.400 alındı şu anda, bini kadın. Bizim orada bir standardımız var, o standardı 13 bin polis alınacak, bunun 1.200'ü şu anda kadın; 2.200 komiser yardımcısı alınıyor, bunun 200'ü kadın. Yani bu konudaki ihtiyacı değerlendirebilecek bir skala ortaya konulmaktadır.

Yine, onun ötesinde özellikle silah ruhsatı konusunda bir soru var. Silah ruhsatı sayısı azalmaktadır. Yani 2015 yılında polis bölgesinde 100.836 silah ruhsatı verilmiştir.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Gerek yok ki. İnsanlar internetten 300 liraya pompalı silah alıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Eylül 2016 yılında 84.268 ruhsat verilmiştir. Eylül 2017 tarih itibarıyla da 63.453 silah ruhsatı verilmiştir.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Sayın Bakan, silah ruhsatına gerek yok. millet internetten alıyor silahı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Yine, bunun ötesinde, özellikle çeşitli ülkelerdeki ruhsatlı silahların toplam nüfusa oranlarına bakıldığında, Finlandiya yüzde 8, İsveç yüzde 6,7; ülkemizde ise bu rakam yaklaşık yüzde 3 civarındadır.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ruhsatsız silah ne kadar?

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Ruhsatsız silahlar ne olacak? İnsanlar internetten pompalı tüfek alıyor, onlar kayıt içinde değil ki.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Yani bu değerlendirmeyi de özellikle arkadaşlarımızla beraber paylaşmak istiyorum.

BAŞKAN - Lütfen, tamamlayalım Sayın Bakanım.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ruhsatsız silah sayısını sormuştuk Sayın Bakan.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Ruhsatsız silah sayısı diye bir şey olur mu Allah rızası için? Tövbe estağfurullah.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Canım silah satıyorlar ya, pompalı silah satıyorlar ya.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - İnternetten satın alıyorlar. İnternetten pompalı tüfek alıyorlar, 300 lira. Gitti, işte, Helin'i vurdu.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Kurusıkıyı normal tabancaya çeviriyorlar.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Bakın, pompalı tüfekler konusunda da yaklaşık beş, altı ay önce bir değerlendirme yaptık, bir genelge yayınladık ve bir kanun hükmünde kararnamede de düzenlemeler yaptık. Nerede boşluk varsa, yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır bu konuda bütün adımları, özellikle silah ve pompalı tüfekler konusundaki adımları atıyoruz.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Sayın Bakan, çocuk daha geçen hafta aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Kanun hükmündeki kararnamede gerek kurşun taşınması gerek pompalı tüfekler konusunda, özellikle internetten satılması konusunda… Yine, rakamları bu sabah çıkarttırdım, buraya gelmekle ilgili değil, arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantıda. Şu anda çok ciddi operasyonlar gerçekleşiyor ve eğer arkadaşlar bir sonraki soruda bana bu pompalı tüfeklerle ilgili ve silahlarla ilgili, daha doğrusu sorduğu sorularla ilgili değerlendirmeleri ortaya koyarlarsa bu rakamlar da hazırdı. Burada kötüleşme yoktur, burada kesinlikle buna yönelik bir iyileşme söz konusudur.