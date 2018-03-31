İçişleri Bakanı: OHAL kalksın diyenleri anlamıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'FETÖ' ile mücadelenin bitmediğini belirterek, "Türkiye'de 'olağanüstü hal kalksın' diyenleri de anlamıyorum. Biz FETÖ ile mücadelemizi bitirdik mi? Hala itiraflar, davalar devam ediyor. Hala kamunun içinde, güvenlik kuvvetlerimizin içinde FETÖ ile mücadele ettiğimiz gruplar var" dedi.

Soylu, AKP Hakkâri İl Başkanlığınca düzenlenen siyaset akademisine katılmak için Hakkâri'ye geldi.

Yüksekova'dan helikopterle Hakkâri'ye geçen Soylu, Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yaptığı konuşmada, siyaset akademisinin AKP'yi sadece bir parti olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir okul yapan, eğitim ve ilim irfan yuvası haline getiren, önemli bir faaliyet olduğunu öne sürdü.

"OHAL kalksın diyenleri anlamıyorum"

Soylu, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını isteyenlere de tepki göstererek şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı yapıyoruz. Ülkenin birçok meselesiyle karşı karşıyayız. Türkiye 15 Temmuz'un hemen akabinde OHAL'e girdi. Türkiye'de bu nasıl olağanüstü haldir ki Türkiye yüzde 7,4 büyüdü. Türkiye'de 'olağanüstü hal kalksın' diyenleri de anlamıyorum. Biz FETÖ ile mücadelemizi bitirdik mi? Hala itiraflar, davalar devam ediyor. Hala kamunun içinde, güvenlik kuvvetlerimizin içinde FETÖ ile mücadele ettiğimiz gruplar var. Sonra iş adamları, kendi yüzlerine söylediğim için burada da söylüyorum. Bu FETÖ sizi haraca bağlamıştı. Hisse senetlerinizi alıyorlardı, şirketlerinizin bir bölümünü alıyorlardı. Teslim olmuştunuz. Okyanus ötesine seferler düzenleniyordu. Üniversitelerini size bedava yaptırıyorlardı. Yargıyla, güvenlik kuvvetleriyle sizi tehdit ediyorlardı, şantaj yapıyorlardı. Malınızı mülkünüzü kaybediyordunuz. Şimdi başkasının zurnasını çalıyorsunuz. Avrupa size 'OHAL kalksın' diyor. Neden? 'Daha çabuk karıştıralım' diye. Kandırılıyorsunuz, buna gelmeyin. Yalvarıyoruz."



