T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı, iddiaya 'gülerek' yanıt verdi: Türk polisi beni 24 saat takip ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polisler tarafından takip edildiği iddia edilmişti

12 Nisan 2018 15:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonlarının dinlendiği iddiasına ilişkin haberlerin ardından resmi Twitter hesabından gülücük emojili mesaj paylaştı. Mesajına, Kiev'de koruma polisleriyle çektirdiği fotoğrafı ekleyen Soylu, "Türk polisi beni 24 saat takip ediyor" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kullandığı mobil telefonların, emrindeki polisler tarafından dinlendiği iddialarıyla ilgili mesaj paylaştı.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu emrindeki polisler takip mi etti?

Cumhuriyet’te yer alan Ahmet Şık imzalı haberde, Soylu’nun telefonunun emrindeki polislerin takibi altında olduğu öne sürülmüştü. Haberde olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği ve müfettişlere ‘sehven yaptık’ dediği belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile 6 polisin görev yerinin değiştirildiği bilgisine de yer verilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu iddialara Ukrayna’nın başkenti Kiev’den gülücük emojisi ekleyerek attığı bir tweet’le tepki gösterdi. Soylu resmi Titter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Kiev Güvenlik Forumu’na katılmak üzere Ukrayna’dayız.

Türk polisi beni burada da 24 saat takip ediyor"

ETİKETLER

süleyman soyluahberiddiapolistakipahmet şık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24