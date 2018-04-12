İçişleri Bakanı, iddiaya 'gülerek' yanıt verdi: Türk polisi beni 24 saat takip ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonlarının dinlendiği iddiasına ilişkin haberlerin ardından resmi Twitter hesabından gülücük emojili mesaj paylaştı. Mesajına, Kiev'de koruma polisleriyle çektirdiği fotoğrafı ekleyen Soylu, "Türk polisi beni 24 saat takip ediyor" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kullandığı mobil telefonların, emrindeki polisler tarafından dinlendiği iddialarıyla ilgili mesaj paylaştı.

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Cumhuriyet’te yer alan Ahmet Şık imzalı haberde, Soylu’nun telefonunun emrindeki polislerin takibi altında olduğu öne sürülmüştü. Haberde olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği ve müfettişlere ‘sehven yaptık’ dediği belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile 6 polisin görev yerinin değiştirildiği bilgisine de yer verilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu iddialara Ukrayna’nın başkenti Kiev’den gülücük emojisi ekleyerek attığı bir tweet’le tepki gösterdi. Soylu resmi Titter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Kiev Güvenlik Forumu’na katılmak üzere Ukrayna’dayız.

Türk polisi beni burada da 24 saat takip ediyor"