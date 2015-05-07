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Dünya
Deutsche Welle

İçişleri Bakanı: İddialar abartılı

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve BND Başkanı Gerhard Schindler, BND ile ilgili iddiaların tamamen abartıldığını savundu.

07 Mayıs 2015 00:17


İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Avrupa ülkelerindeki izinsiz casusluk faaliyeti girişimlerine yardım ettiğine ilişkin iddialar hakkında hiçbir bilgisi olmadığını savundu.

Federal Meclis İstihbarat Birimleri Denetleme Komisyonu'nun toplantısında söz alan Thomas de Maiziere başbakanlık müsteşarlığı yaptığı dönemde ABD'nin istihbarat servisleri arasında işbirliği talebini sorunlu bulduğu için geri çevirdiğini kaydetti.

Sol Parti ve Yeşiller Partisi ise İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını kesinlikle yetersiz buldukları itirazını yaptı.

Thomas de Maiziere 2005'ten 2009 yılına kadar başbakanlık müsteşarı olarak görev yapmıştı. İddialara göre BND ile NSA arasındaki tartışmalı işbirliği bu döneme kadar uzanıyor.

BND'nin uzun yıllar AB Komisyonu ve aralarında Fransa ile Avusturya'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerini NSA hesabına dinlediği iddiaları ortaya atılmıştı. Alman şirketlerin de sanayi casusluğuna hedef olduğu ileri sürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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