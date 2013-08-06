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Politika

İçişleri Bakanı Güler: Terörizmle mücadelede Yunanistan ile ilişkiler önemli

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü. Güler, Dendias'a, yakalanan DHKP/C üyelerinin iadeleri konusunda hassasiyetlerini bildirdi

06 Ağustos 2013 01:55

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Güler, görüşmede terörizmle mücadelede Yunanistan ile diyalog ve iş birliğine dayalı ilişkilerin gelişmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

DHKP/C örgütüne yönelik operasyonların, bölgenin huzur ve istikrarına katkısının inkar edilemez olduğunu vurgulayan Güler, bilhassa yakalanan örgüt üyelerinin iadeleri konusunda hassasiyetlerini bildirdi. Güler, ayrıca örgüt mensuplarının Yunanistan'a siyasi sığınma taleplerinin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini de kaydetti.

Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikolaos Dendias ise Türk halkının huzur ve güveni için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.

Görüşmede, terör örgütüne yönelik operasyonların detaylı olarak incelenmesi amacıyla Türkiye'deki ilgili birimlerden uzmanların Yunanistan'a gönderilmek üzere görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

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